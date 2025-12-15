東京・赤坂の個室サウナで火災＝客の男女死亡―警視庁

Newsfrom Japan

１５日午後０時２５分ごろ、東京都港区赤坂の個室サウナ店で「非常ベルが鳴っている」と１１０番があった。警視庁赤坂署や東京消防庁によると、サウナ室内のベンチが燃え、いずれも客の３０代とみられる男女が意識不明の状態で救急搬送されたが間もなく死亡した。同署が詳しい状況や２人の死因などを調べている。

同署などによると、現場は５階建てビルの３階で、火は約１時間後に消し止められた。男女は同日午前１１時から午後１時までの予約で店を利用していた。個室の中にあるサウナ室内の入り口付近で、裸で男性が女性の上に重なって倒れているのが見つかった。

サウナ室内の木製ベンチの背もたれと座面が一部焼け焦げており、２人は肩や背中などにやけどがあったという。

店のホームページなどによると、ビル２～４階に複数の個室があり、それぞれにサウナ室や水風呂などが備えられている。タレントのパンツェッタ・ジローラモさんがゼネラルマネジャーを務めているという。

男女が死亡した個室サウナ店が入る建物＝１５日午後、東京都港区

