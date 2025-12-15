中央アジアとＡＩ協力枠組み＝インフラ整備も、首脳合意へ―政府

Newsfrom Japan

政府は中央アジア５カ国と人工知能（ＡＩ）分野での協力枠組みを新設する方針を固めた。鉱物資源の開発やサプライチェーン（供給網）構築に活用し、経済安全保障の強化を図る。高市早苗首相と５カ国が２０日に東京都内で開く首脳会合で合意し、首脳宣言に明記する見通しだ。

政府関係者が１５日、明らかにした。宣言には政府開発援助（ＯＤＡ）を活用した、カスピ海経由で中央アジアと欧州をつなぐ輸送路のインフラ整備も盛り込む。税関の貨物検査の機材設置や職員の能力向上などを支援することで物流の円滑化を図り、中央アジアの経済成長につなげる狙いだ。

５カ国はカザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン。中国やロシアに隣接する地政学的に重要な地域で、エネルギーや鉱物資源が豊富。中国は６月に首脳会議を開き、ＡＩ分野で協力を深めている。

