同友会代表幹事に山口氏＝日本ＩＢＭ社長、新浪氏後任

経済同友会は１６日、辞任した新浪剛史前代表幹事の後任に、副代表幹事で日本アイ・ビー・エム（ＩＢＭ、東京）社長の山口明夫氏を充てる人事を決めた。来年１月１日付で就任する。新浪氏辞任を巡って混乱した組織の立て直しとともに、発信力も問われる。

山口氏は理系出身で、日本ＩＢＭではエンジニアとして金融システム開発などを手掛けた。１６日に東京都内で記者会見し、「テクノロジーを活用し、人々のウェルビーイング（健康と幸せ）実現に向け（提言などを）発信したい」と抱負を述べた。

山口氏は２０２２年４月に同友会副代表幹事に就任し、財政制度等審議会（財務相の諮問機関）委員なども務める。日本ＩＢＭ出身の代表幹事は０３～０７年の北城恪太郎氏以来となる。

会見に同席した岩井睦雄代表幹事代行は「当たりは柔和だが、しっかりとしんを持っている。グローバルな視点にも期待している」と語った。

新浪氏はサプリメント入手に絡んで警察の捜査を受け、今年９月３０日に辞任。その後代表幹事は空席となっていた。

山口 明夫氏（やまぐち・あきお）大阪工大工卒。８７年日本ＩＢＭ入社、専務などを経て１９年５月社長。６１歳。和歌山県出身。

取材に応じる経済同友会次期代表幹事の山口明夫氏＝１６日午後、東京都千代田区

取材に応じる経済同友会次期代表幹事の山口明夫氏（左）。右は岩井睦雄代表幹事代行＝１６日午後、東京都千代田区

