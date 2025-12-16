ドアノブ外れ、閉じ込められたか＝サウナ室の非常ボタン電源切断可能性も―警視庁

Newsfrom Japan

東京・赤坂の個室サウナ店「サウナタイガー」で男女が死亡した火災で、２人が発見された際、サウナ室の出入り口のドアノブが外れ、床に落下した状態だったことが１６日、捜査関係者への取材で分かった。

同日の現場検証で、サウナ室内の非常ボタンの電源が切られた状態だったことも判明。警視庁捜査１課は、２人がサウナ室に閉じ込められた可能性もあるとみて、施設の管理状況などを調べている。

同庁によると、死亡したのは美容室経営、松田政也さん（３６）＝川崎市幸区鹿島田＝と、妻でネイリストの陽子さん（３７）＝同。

捜査関係者によると、現場のサウナ室の出入り口にはもともとＬ字型のドアノブが付いていたが、２人が発見された際には外れ、室内外にそれぞれ落ちていた。ドアを開閉できない状態だったとみられる。２人は室内のドア付近に倒れていた。

室内には店の事務所につながる非常ボタンが設置されており、押されて破損したような形跡もあった。１６日の現場検証の際、非常ボタンは電源が切られた状態だったといい、火災当時も作動しなかった可能性があるという。

木製ベンチの背もたれと座面が一部焼け焦げていたほか、ベンチ上には燃えたタオルも残されていた。

１５日正午ごろ、サウナ室の外に設置された火災報知器が鳴り、従業員が１１９番した。２人は同日午前１１時～午後１時の予約でサウナを利用していた。

同課は１７日にも司法解剖して２人の死因を調べるとともに、店側の管理態勢に問題がなかったかなどを捜査している。

運営会社「ＳＡＵＮＡ＆Ｃｏ」の話 尊い命が失われる結果となったことを重く受け止め、深くおわびする。関係機関と連携し、原因究明と再発防止に全力で取り組む。

男女が死亡した個室サウナ店を調べる警視庁の捜査員＝１６日午前、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]