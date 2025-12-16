妊娠・出産規定見直し＝福間女流六冠会見受け―将棋連盟

Newsfrom Japan

日本将棋連盟は１６日、妊娠・出産する女流棋士のタイトル戦出場規定の見直しを発表した。出産予定日の前後１４週間に対局日程が一部でも重なった場合は出場できず、対局者を変更するとした内容を削除し、該当する女流棋士には対局日の変更など「可能な限りの調整を行う」としている。福間香奈女流六冠（３３）が１０日に記者会見し、対応を求めたことを受けた措置。

対局日程など調整が困難な場合は、対局者を変更し、「出場できない対局者への代替措置を講じる」ことも決めた。

具体的内容は、来年１月までに立ち上げる「公式戦番勝負対局規定検討委員会（仮称）」で議論を行い、同４月末の最終的な答申提出を目指す。新規定は女性の棋士誕生を視野に、女流棋士とは別制度の棋士にも適用される内容となる見通し。

同連盟の清水市代会長は「検討委員会での議論や女流棋士、主催者、ファンの声を真摯（しんし）に受け止めながら、より良い制度と運営体制の構築に全力で取り組む」とするコメントを出した。

福間女流六冠と弁護団は今回の連盟の措置について「前向きに、またありがたく捉えている。具体的にどのような対応がなされるのかについては引き続き注視したい」などとするコメントを発表した。

将棋の福間香奈女流六冠＝１０日、大阪市北区

