「生きていてほしかった」＝現場で献花、犠牲者２６人悼む―ビル放火４年・大阪

大阪市北区の雑居ビルに入る心療内科クリニックで院長や患者ら２６人が死亡した放火殺人事件は１７日、発生から４年を迎えた。「生きていてほしかった」。現場となったビル前では、朝から遺族や関係者らが犠牲者を悼み、祈りをささげた。

事件で亡くなった西村美夕璃さん＝当時（２１）＝の幼稚園の担任だった女性（４２）は、ビル前で手紙と一緒に花を手向けた。卒園式以来会っていなかったが、最近になって近況が気になり、ふとインターネットで調べてみると、事件に巻き込まれたことを知った。

「優しくて一生懸命で頑張り屋」だったという西村さんからは当時、女性の似顔絵を描いた手紙をたくさんもらった。女性は「大きくなった姿を見たかった」と涙ながらに話した。

クリニック院長の西沢弘太郎さん＝当時（４９）＝の妹、伸子さん（４８）は午前９時すぎにビルを訪れた。おにぎりや温かいお茶などを供えて線香を上げ、約１０分間読経した。

パニック障害の治療のため４年ほどクリニックに通院していたという４０代男性は、事件の風化を危惧し、毎年現場に足を運んでいる。西沢さんについて「大きな存在で、頼れるパートナーだった。悩んだ時に『無理しなくていい』と言ってくれた」と振り返った。

別の元患者の男性（４４）も４年ほど通院し、西沢さんの診療を受けた。「先生は私の話を遮ることなく最後まで聞いてくれた。生きていてほしかった」と話し、黙とうした。

事件は２０２１年１２月１７日午前１０時１５分ごろ発生。ビル４階のクリニックが放火され、西沢さんや患者ら２６人が犠牲となった。事件で死亡した谷本盛雄容疑者＝当時（６１）＝は殺人容疑などで容疑者死亡のまま書類送検され、不起訴となった。

現場の雑居ビルの前で手を合わせる、亡くなったクリニック院長西沢弘太郎さんの妹伸子さん＝１７日午前、大阪市北区

現場の雑居ビルの前に置かれた花束＝１７日午前、大阪市北区

