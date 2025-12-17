Ｈ３ロケット、直前に打ち上げ中止＝冷却水設備で異常検知―ＪＡＸＡ

Newsfrom Japan

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１７日午前１１時１１分に鹿児島県・種子島宇宙センターから予定していたＨ３ロケット・８号機の打ち上げを直前で中止した。打ち上げ時の熱や振動から発射台などを守る冷却水設備で異常が検知され、自動停止した。ロケットの機体や搭載する測位衛星「みちびき５号」に異常はなく、ＪＡＸＡは機体を整備棟に戻した上で、原因調査を続ける。新たな打ち上げ日は未定。

記者会見したＪＡＸＡの有田誠・Ｈ３プロジェクトマネジャーは「打ち上げを心待ちにしていた皆さんには申し訳ない。できるだけ早く、打ち上げ再開にこぎ着けたい」と述べた。

ＪＡＸＡによると、大型ロケット打ち上げ時には、エンジンの噴射による高熱や振動で設備や機体が損傷しないよう、大量の水を発射台下部の防火壁や噴煙の通り道（煙道）に向けて注ぐ。この日は発射３３秒前から設備が起動したが、十分な注水量がセンサーで確認されず、同１６．８秒前に自動停止に至ったという。

現在の設備はタンク内の水を窒素ガスの圧力で押し出す方式で、昨年１１月のＨ３・４号機から使用。今年１０月の７号機でも正常に作動していた。

８号機は日本版のＧＰＳ（全地球測位システム）衛星のみちびき５号を搭載。政府は米国のＧＰＳなどの補完を必要とせず、みちびきのみで常時測位が可能な７基体制を今年度中に実現する計画。来年２月には７基目の打ち上げが予定されている。

