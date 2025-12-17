訪日客、累計３９０６万人で最多更新＝中国は伸び率が急速に鈍化―日本政府観光局

Newsfrom Japan

日本政府観光局が１７日発表した１～１１月の訪日外国人数（推計値）は、前年同期比１７．０％増の３９０６万５６００人となった。過去最多だった昨年の約３６８７万人を１１月時点で上回り、年間で初の４０００万人突破が確実な情勢となった。一方、１１月の中国からの客は前年同月比３．０％増の５６万２６００人と、伸び率が急速に鈍化。単月の増加率としては今年最小となり、中国政府の訪日自粛呼び掛けによる影響が表面化した格好となった。

１１月の訪日客数は、前年同月比１０．４％増の３５１万８０００人で、紅葉シーズンに合わせた来日が増えた。国・地域別では韓国が最も多く、１０．０％増の８２万４５００人。２番目が中国で、台湾が１１．１％増の５４万２４００人、米国が２２．２％増の３０万２５００人と続いた。日本渡航に警戒を促している香港は８．６％減った。

銀座を歩く中国人観光客＝１１月２２日、東京都中央区（ＡＦＰ時事）

