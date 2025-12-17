ヤマハ発、来春に新基準原付き＝１２５ｃｃ「買いやすく、乗りやすく」―設楽社長

Newsfrom Japan

ヤマハ発動機の設楽元文社長（６３）は１７日、排ガス規制の新基準に適合した排気量１２５ｃｃの原付きバイクを来年３月に発売する予定だと明らかにした。これまで主流を占めた排気量５０ｃｃ以下のバイクは排ガス規制をクリアするのが難しく、各メーカーは「新基準原付き」に力を入れている。設楽氏は「買いやすく、乗りやすくなる方向で導入する」と意欲を示した。

静岡県磐田市の本社で時事通信などの取材に応じた。新基準原付きは出力を抑えることで、１２５ｃｃでも原付き免許や自動車の普通免許で運転可能。設楽氏は「若者世代に二輪の入り口として手を出しやすくするのが重要だ」と話した。

国内で新基準原付きの発売を明らかにしたのは、ホンダに続き２社目。現在台湾で生産しているスクーター「ジョグ１２５」をベースに改良し、「今までの基準と混乱を来さない形で導入したい」と説明した。

取材に応じるヤマハ発動機の設楽元文社長＝１７日午後、静岡県磐田市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]