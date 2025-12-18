１８歳未満の被害、学校内５割超＝性的偽画像、生成ＡＩ普及で―相談７９件、初めて公表・警察庁

Newsfrom Japan

生成ＡＩ（人工知能）などでわいせつな偽画像を作成する「性的ディープフェイク」について、警察庁は１７日、１８歳未満からの被害相談が１～９月に７９件あり、半数超は同じ学校の児童・生徒が関与していたと明らかにした。１８歳未満の被害状況の公表は初。同庁はチラシを作り、非行防止教室などで安易なＡＩ利用に注意を呼び掛ける。

同庁によると、裸の偽画像を公開されたといった相談は、中学生からが最多の４１件。高校生は２５件で、小学生も４件あった。被害者との関係は同級生や先輩など、同じ学校の児童・生徒によるものが５３．２％を占めた。

生成ＡＩで作成したと判明したものが１４件で、画像加工アプリによるものが２件。残りは特定できなかったが、大半がＡＩで作った画像や動画とみられるという。

２０２４年同期は７６件（年間１１０件）で、大きくは増えなかったが、小・中学生の割合が高まり、被害の低年齢化傾向があった。使いやすい生成ＡＩの普及が影響した可能性があり、同庁は未把握の被害も多数あるとみている。

加害者の摘発も相次ぐ。京都府警は、女子高校生の偽画像をＳＮＳで公開した男を検挙し、作成を依頼した同級生も書類送検。学校のタブレット端末から得た行事写真を加工し、共有した中学生グループが集団で補導された事例もあった。

同庁によると、名誉毀損（きそん）やわいせつ電磁的記録媒体陳列などの疑いで、１～９月に４人が逮捕や書類送検され、少年６人が補導されたという。

同庁の担当者は「性的画像の加工や公開は、被害者に消えない傷を残す許されない行為。決してＡＩの間違った利用をしないでほしい」と話している。

生成ＡＩ（人工知能）で加工した性的な偽画像への注意を呼び掛ける警察庁のチラシ（同庁提供）

