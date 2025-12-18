１９日から中央アジア首脳会合＝高市首相、カザフ大統領と会談

Newsfrom Japan

日本と中央アジア５カ国による初の首脳会合が１９日、東京都内で２日間の日程で始まる。日本政府はエネルギー・鉱物資源が豊富な同地域と連携を深め、サプライチェーン（供給網）を強化したい考え。高市早苗首相は各国首脳との個別会談も予定しており、１８日はカザフスタンのトカエフ大統領と首相官邸で会談した。

５カ国はカザフに加え、ウズベキスタン、トルクメニスタン、キルギス、タジキスタン。首脳会合は首相が議長を務め、人工知能（ＡＩ）分野の協力枠組み新設で合意する。ロシアを通さず、カスピ海経由で中央アジアと欧州を結ぶ輸送ルートの整備に向けた協力も申し合わせる。

個別会談第１弾の日カザフ首脳会談で、首相は「互恵的関係の発展に向けて協力したい」と強調。トカエフ氏は「日本を重んじている」と応じた。ロシアのウクライナ侵攻や、北朝鮮の核・ミサイル開発などについても意見交換。引き続き協力して対応することで一致した。

カザフスタンのトカエフ大統領（左から３人目）と会談する高市早苗首相（右から３人目）＝１８日午後、首相官邸

日カザフスタン首脳会談前に握手する高市早苗首相（右）とカザフスタンのトカエフ大統領＝１８日午後、首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]