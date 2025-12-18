年末年始、海外旅行者１００万人に＝前年比３割増―ＪＴＢ調査

Newsfrom Japan

ＪＴＢがこのほど発表した年末年始（１２月２０日から来年１月５日）の旅行動向調査によると、海外旅行者数は前年比３１．５％増の１００万人となり、コロナ禍前の約９割の水準まで回復する見通しだ。三が日に加え、１２月２７～２８日は土日など長期連休が取りやすい日並びのため、ハワイや欧州などの遠方への人気が高いという。年末年始の総旅行者数は前年比２．５％増の３９８７万人の見込み。

海外旅行の渡航先は、近場の韓国、台湾を回答した人の割合が前年と比べて減少。日数は４～６泊が増え、１人当たりの平均費用は２７万５０００円と、２０００年以降で過去最高となりそうだ。円安傾向が続いているものの、同社の担当者は「生活者がその状況に慣れ、費用が高くても旅行に行く層が一定数はいる」と分析する。

同社の商品では、乗り降り自由な欧州周遊バスツアーやハワイのリゾートホテルなどが人気で、大エジプト博物館（ＧＥＭ）の全面開業によりエジプト旅行の予約も伸びているという。

一方、国内は自家用車で行ける近場の家族旅行が増え、旅程は１泊２日が最多で約４割を占める。全国１５～７９歳の男女１万人を対象に事前調査を行い、うち「年末年始に旅行に行く／たぶん行く」と回答した２０６０人に本調査を実施した。調査期間は１１月１１～１３日。

スーツケースを手にした旅行客らで混雑する成田空港の国際線到着ロビー＝５月６日、千葉県成田市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]