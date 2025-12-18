陸自ヘリにレーザー照射＝２日連続、被害なし―静岡

Newsfrom Japan

陸上自衛隊は１８日までに、陸自ヘリコプター２機が１６日と１７日、静岡県上空でレーザー光線の照射を受けたと発表した。いずれも搭乗者やヘリの被害はない。２機が照射されたとみられる場所は近接しており、両日ともレーザー光線は緑色だった。

陸自によると、１６日午後８時ごろ、第１ヘリコプター団（千葉県木更津市）所属の大型輸送ヘリＣＨ４７ＪＡが静岡県裾野市千福が丘の上空で訓練中、同県三島市内の地上から約１０分間にわたり断続的に照射を受けた。

１７日午後６時５０分ごろには、東部方面航空隊（東京都立川市）に所属する多用途ヘリＵＨ１Ｊが三島市上空を飛行中、１６日の照射場所付近から約１分間、断続的に照射されたという。

陸自は「レーザーが同一機材かどうかも含め、関連性については断定できない」とした上で、静岡県警などに通報したとしている。

写真上から陸上自衛隊のＣＨ４７ＪＡ輸送ヘリコプター（陸自ホームページより）とＵＨ１Ｊ多用途ヘリコプター（資料）

