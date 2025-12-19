木原官房長官「非核三原則を堅持」＝核保有発言、与野党から進退問う声

Newsfrom Japan

木原稔官房長官は１９日の記者会見で、高市政権高官が「日本は核を保有すべきだ」と発言したことを受けて見解や高官の進退を問われ、「報道の逐一にコメントしない」と言及を避けた。その上で「政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持している」と強調した。

木原氏はまた、米国の核兵器を国内に配備する「核共有」の可能性について「非核三原則や原子力基本法をはじめとする法体系等との関係から認められない」と否定した。

一方、自民党の中谷元・前防衛相は党本部で記者団に対し、高官発言について「政府の立場で個人的な意見を軽々に言うことは控えるべきだ。けしからん話だ」と批判。「発言が公になった以上、しかるべき対応をしなければいけない」と述べ、高市早苗首相は高官の進退を含め対応を検討すべきだとの認識を示した。

公明党の斉藤鉄夫代表も「罷免に値する重大な発言だ」と国会内で記者団に語った。

記者会見する木原稔官房長官＝１９日午前、首相官邸

記者団の取材に応じる自民党の中谷元・前防衛相＝１９日午前、東京・永田町の同党本部

政府高官が「日本は核を保有すべきだ」と発言したことについて、取材に応じる公明党の斉藤鉄夫代表＝１９日午前、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]