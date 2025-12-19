不同意性交罪、認知件数４５％増＝法改正影響か―犯罪白書

Newsfrom Japan

法務省は１９日、２０２５年版の犯罪白書を公表した。２４年の刑法犯の認知件数は、前年比４．９％増の７３万７６７９件。増加は３年連続となる。特に性犯罪の伸びが目立ち、不同意性交等は同４５．２％増の３９３６件、不同意わいせつは同１４．７％増の６９９２件。２３年７月に改正刑法が施行され、処罰要件が明確化されたことが要因とみられる。

検挙者数は同４．７％増の１９万１８２６人。認知件数、検挙者数とも新型コロナウイルス感染拡大前の１９年とほぼ同水準に戻った。

認知件数を罪種別で見ると、全体の約７割を占める窃盗が同３．７％増の５０万１５０７件。詐欺も同２４．６％増の５万７３２４件と大幅に悪化した。

今回の白書では、犯罪被害の実態を調査。被害申告率は、バイク盗（９２．３％）、自転車盗（５７．５％）など窃盗被害で上昇傾向にある一方、性的被害（２５．０％）やストーカー行為（３３．３％）は依然として低かった。

精神障害者の性犯罪被害に関する確定記録の調査結果も公表。被害者の７割以上が知的障害を有し、加害者は支援関係者が最も多かった。

法務省は再犯防止推進白書も公表。出所した受刑者が２年以内に再び刑務所に入る再入率は、最新の２３年で同０．８ポイント増の１３．８％だった。増加は９年ぶり。

