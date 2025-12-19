宮内庁長官に黒田氏＝西村氏は退任、新次長に緒方氏
宮内庁の西村泰彦長官（７０）が退任し、後任に黒田武一郎次長（６５）が昇格する人事が１９日の閣議で決まった。新次長には警察庁出身の緒方禎己氏（６２）が就任する。いずれも２４日付。
黒田氏は東大法卒で、１９８２年自治省（現総務省）入り。消防庁長官、総務事務次官などを経て２０２３年１２月に宮内庁次長。兵庫県出身。
西村氏は東大法卒で、７９年警察庁入り。警視総監、内閣危機管理監を経て１６年９月に宮内庁次長、平成から令和への代替わり後の１９年１２月に長官に就任した。コロナ禍の皇室を支え、天皇、皇后両陛下の２４年の訪英や、戦後８０年の慰霊訪問などに随行。２０年の秋篠宮さまの「立皇嗣の礼」や、今年９月の長男悠仁さまの成年式にも尽力した。三重県出身。
緒方氏は東大法卒で、８７年警察庁入り。警視庁副総監、警察庁次長などを経て、２４年１月～２５年１月警視総監。福岡県出身。
