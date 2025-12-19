首都直下地震、死者１．８万人＝経済被害は８３兆円―新想定、対策基本計画改定へ・政府

Newsfrom Japan

政府は１９日、首都直下地震の新たな被害想定を公表した。東京都心南部を震源とするマグニチュード（Ｍ）７クラスの地震が発生すると、広い範囲で震度６強以上の揺れに見舞われ、最悪の場合、東京、埼玉、千葉、神奈川の４都県を中心に約１万８０００人が死亡。経済的な被害・影響額は約８３兆円に上る。首都中枢機能がまひすれば、日本全体や海外にも影響が及ぶため、政府は防災対策の基本計画を見直して、備えに万全を期す方針だ。

被害が最悪となるのは、冬の午後６時ごろに毎秒８メートルの風が吹くケース。建物の全壊・焼失棟数は約４０万棟で、このうち約１１万棟が揺れで全壊し、約２７万棟が火災で焼失する。住宅の耐震化や、揺れを検知して電気を遮断する「感震ブレーカー」の普及に加え、ライフスタイルの変化により火を使う機会が減ったことを背景に、全壊・焼失棟数は２０１３年の被害想定から３割強減った。

死者数のうち、建物倒壊によるものは約５３００人、火災が原因となるのは約１万２０００人。死者数は前回想定と比べ２割強の減少となった。

この死者数とは別に、首都直下地震では初めて災害関連死者数を算出。約１万６０００～４万１０００人と推計した。停電や断水、避難所生活の長期化などでさらに増加する恐れがあるという。

政府機関庁舎が大きく損壊する恐れは小さいものの、一部損傷や非常用発電設備の停止により、業務再開に制約が生じる可能性を指摘。電力や通信、データセンターなどが被災し、企業活動が停滞する恐れも示した。

経済的な被害・影響額のうち、建物倒壊などを含めた直接被害は約４５兆円。生産・サービス低下などの影響が地震後の１年間で約３８兆円に上る。

地震発生当日に徒歩で自宅へ帰れない「帰宅困難者」は、茨城を含めた５都県で約８４０万人発生。断水や停電が長期化すると、発生から２週間後に避難者は最大で約４８０万人に達する。このほか、人工知能（ＡＩ）で作成された虚偽の被害状況写真などのデマがＳＮＳで拡散し、混乱が生じる恐れを指摘した。

発生確率は低いものの、最大規模のＭ８クラスとして、関東南側の「相模トラフ」で起きる「大正関東地震型」の新たな被害想定も公表。津波被害も出て、死者は約２万３０００人と見積もった。

赤間二郎防災担当相は想定の公表を受け、「首都中枢機能の維持や甚大な被害をいかに減らすか（が重要）だ。内容を真摯（しんし）に受け止め、対策に反映させていかなければならない」と述べた。

東京都心の街並み（資料写真）

中央防災会議作業部会の増田寛也氏（右）から首都直下地震に関する報告書を受け取る赤間二郎防災担当相（左）＝１９日午前、東京都千代田区

