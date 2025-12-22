村上がＷソックスと合意＝２年５３億円、背番号５―米大リーグ

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】プロ野球ヤクルトからポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）が、ホワイトソックスと２年総額３４００万ドル（約５３億４０００万円）の契約を結ぶことで合意したと、２１日に同球団が発表した。背番号は５。

米東部時間の２２日午後５時（日本時間２３日午前７時）が交渉期限だった。米メディアによると、ヤクルトへ約６５８万ドル（約１０億３０００万円）の譲渡金が支払われる。

シカゴが本拠地のホワイトソックスはア・リーグ中地区に所属。近年は低迷し、３年連続で１００敗以上を喫している。過去に、今季までヤクルトの監督を務めた高津臣吾や井口資仁、福留孝介がプレーした。

熊本県出身の村上は２０２２年に日本選手最多の５６本塁打をマークし、史上最年少の２２歳で三冠王に輝いた。今季はけがの影響で５６試合の出場にとどまりながら、２２本塁打。プロ通算８年で８９２試合に出場し打率２割７分、２４６本塁打、６４７打点。

村上宗隆内野手

