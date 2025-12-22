杉田和博さん死去、８４歳＝官房副長官在職、歴代最長

Newsfrom Japan

安倍、菅両内閣で歴代最長の約８年９カ月にわたって事務方トップの官房副長官を務めた杉田和博（すぎた・かずひろ）さんが死去したことが分かった。８４歳だった。埼玉県出身。関係者が２２日、明らかにした。

東大法学部卒業後、１９６６年警察庁に入り、警備局長、初代内閣情報官、内閣危機管理監を歴任。２０１２年１２月発足の第２次安倍内閣から２１年１０月に退陣した菅内閣まで、官房副長官として政権を支えた。在職した３２０５日は歴代最長。１７年８月からは事務担当の副長官として初めて、各省庁の幹部人事を一元管理する内閣人事局長を兼務した。

９５年のオウム真理教による地下鉄サリン事件では警備局長として指揮を執り、０１年の米同時多発テロ時は内閣危機管理監として対応に当たった。

危機管理やインテリジェンス（情報活動）に精通し、副長官時代は「官邸の守護神」の異名も。独自の情報網で霞が関ににらみを利かせる一方、温和な人柄で安倍晋三、菅義偉両首相から厚い信頼を寄せられた。１９年の皇位継承や、新型コロナウイルス禍で開催された２１年東京五輪・パラリンピックの環境整備などを取り仕切った。２２年に旭日大綬章を受章。

杉田和博さん

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]