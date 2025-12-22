巡査部長ら９人書類送検＝オンラインカジノ賭博容疑―兵庫県警

Newsfrom Japan

オンラインカジノで賭博をしたとして、兵庫県警は２２日までに、県警本部や警察署で勤務する巡査部長ら男性９人を常習賭博容疑などで書類送検し、同日、停職６カ月や減給の懲戒処分とした。いずれも職務時間外に賭博をし、「手を出す前に犯罪と分かるべきだった」などと話しているという。

県警監察官室によると、９人のうち６人は当時同じ警察署勤務で、２０代巡査長は、昨年１２月～今年６月、スマートフォンでカジノサイトにアクセスし、３０００回以上、計約５００万円を賭けていた。２０代巡査からサイトを教えられたという。残る３人は県警本部刑事部で勤務していた３０代巡査部長ら。

また、県警は、職務時間中に飲酒やパチンコなどをしたとして、県警本部に勤務する４０代警部補など男性９人を停職６カ月などとし、上司ら９人も処分した。

土山公一監察官室長の話 多数の職員を処分するに至った事実を重く受け止め、職務倫理教養に取り組む。

兵庫県警本部＝神戸市中央区

