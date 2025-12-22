経産関連、総額３兆６９３億円へ＝ＡＩ・半導体に１兆２３９０億円―来年度予算案

Newsfrom Japan

政府が、２０２６年度予算案の編成で、経済産業省関連を総額３兆６９３億円とする方向で最終調整に入ったことが２２日、分かった。２５年度当初予算比で１．５倍の増加となる。８月の概算要求では金額を示さない「事項要求」としていた国産人工知能（ＡＩ）や半導体の関連予算は１兆２３９０億円とする。

ＡＩ・半導体関連予算は、エネルギー対策特別会計２兆５３３３億円に含まれる。国産ＡＩの基盤モデルを開発するための費用に３８７３億円を計上し、ロボットを操作できる「フィジカルＡＩ」の開発につなげたい考え。次世代半導体の量産化を目指すラピダス（東京）などを支援するための政府出資費用には、１５００億円を計上する方向だ。

エネルギー対策や経済安全保障の強化には１兆１５１４億円を充てる。海外での石油・天然ガスの地質構造調査のほか、レアアース（希土類）など重要鉱物の安定供給確保を目指す。

経済産業省＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]