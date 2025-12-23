上皇さま、９２歳に＝体調安定、戦争とも向き合う

Newsfrom Japan

上皇さまは２３日、９２歳の誕生日を迎えられた。５月に心筋への血流が不十分となる無症候性心筋虚血と診断され、７月に新たな内服薬治療を開始。側近によると、体調は比較的安定した状態を維持しており、戦後８０年の今年は、戦時中の疎開の思い出や、２０１６年のフィリピン訪問で面会した「残留２世」の人々を思い起こすなど、たびたび先の大戦と向き合った。

５月の検査入院に続き、内服薬追加のため７月に入院。治療開始前検査で脈拍が速くなる上室性不整脈も確認され、その改善も含めた薬物治療を受けている。退院後は心臓に負担が掛からない程度に、健康を維持し筋力低下を防ぐための散策や運動を行い、皇居・生物学研究所に週２回通ってハゼの分類に関する研究も継続している。

今年は上皇后さまと、天皇、皇后両陛下の戦後８０年に合わせた慰霊訪問を見守り、戦争の記憶を伝えるテレビ番組を見たほか、２３年に訪れた平和祈念展示資料館（東京都新宿区）から送られたモンゴル抑留者の悲劇を伝える会報に目を通した。８月には静養先の長野県軽井沢町で大日向開拓地を訪れ、満蒙開拓の歴史を振り返った。

大阪・関西万博に伴い来日し、長年交流のあるスウェーデン国王、ルクセンブルク大公、ベルギー王女夫妻と仙洞御所（港区）で親しく歓談。タイのシリキット王太后の死去では、プミポン前国王と共に面会した日々を懐かしみ、国王に弔意を伝えた。

長年活動を見守ってきた国際協力機構（ＪＩＣＡ）海外協力隊が発足から６０年を迎え、記念誌を上皇后さまと読み、歩みを感慨深く振り返った。デフリンピック東京大会の際は、皇太子時代から選手らとご夫妻で面会を重ねていることから、大会の発展を陰ながら喜んでいた様子だった。

９２歳の誕生日を前に写真撮影に臨まれる上皇さま＝８日、東京都港区の仙洞御所（宮内庁提供）

仙洞御所の庭を散策される上皇ご夫妻＝８日、東京都港区（宮内庁提供）

