米下院、超党派で中国非難の決議案＝トランプ氏に対処要請―政権と温度差

【ワシントン時事】台湾有事を巡る高市早苗首相の答弁を受けた日中対立に関し、米下院の与野党議員は２２日までに「中国が日本に対して取った威圧的措置を非難する」と表明する決議案を提出した。決議案は日本への支持を明言した上で、インド太平洋地域の同盟各国と連携して「威圧的慣行」に対処するようトランプ大統領に求めた。

上院の超党派議員も対中非難決議案を提出している。上下両院がそれぞれ決議案を可決すれば、この問題で立法府として中国をけん制する立場を明確にすることになり、中国との協力関係重視の構えを見せるトランプ政権との温度差が浮き彫りになる。

下院決議案は、中国を批判した上で「地域的・国際的懸念について見解を表明する日本の権利を支持する」と強調。「インド太平洋地域の同盟・パートナー各国と連携し、威圧的な経済・外交的慣行に対抗するよう大統領に促す」と明記した。中国に対しては、日本への渡航自粛の呼び掛けや日本産水産物の輸入制限、「危険な軍事的挑発」といった威圧的行動の停止を要請した。

