「信頼できるＡＩ」で世界一に＝初の基本計画、閣議決定

政府は２３日の閣議で、人工知能（ＡＩ）の開発・利活用に関する初の「基本計画」を決定した。技術革新とリスク管理を両立させて「信頼できるＡＩを創る」と明記。「世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国を目指す」との目標を打ち出した。

基本計画は、ＡＩの開発などに関する日本の現状を「主要国はもちろん、経済規模が小さい国にも後塵（こうじん）を拝し、出遅れが年々顕著になっている」と分析。日本が強みとする質の高いデータや高品質な通信環境を生かして「反転攻勢に出る」と強調した。

その上で、今後の基本方針として(1)利活用の加速的推進(2)開発力の戦略的強化(3)信頼性の向上(4)社会の継続的変革―を掲げた。

具体的な施策を巡っては、政府・自治体の業務への本格導入を推進。国産ＡＩの基盤モデルや、ロボットと組み合わせた「フィジカルＡＩ」などを「日本の勝ち筋」と位置付け、開発に注力する考えを示した。

国民の不安払拭などのため、ＡＩの安全性を評価する政府機関「ＡＩセーフティ・インスティテュート（ＡＩＳＩ）」の人員拡充を盛り込んだ。ＡＩ人材の育成・確保に向け、小中学校の段階から基礎的な知識を学ぶ必要性も記した。

基本計画は、５月成立のＡＩ法に基づき策定。当面は毎年改定する。政府はまず、来年夏をめどに投資目標などを明記したロードマップ（工程表）をまとめ、反映させたい考えだ。

閣議に臨む高市早苗首相（中央）＝２３日午前、首相官邸

