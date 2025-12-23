所得格差、高齢化で過去最大＝再分配後は横ばい傾向―厚労省

Newsfrom Japan

厚生労働省は２３日、所得格差を表す代表的な指標「ジニ係数」について、２０２３年の調査結果を公表した。公的年金などの社会保障給付を含まない当初所得（世帯単位）の係数は０．５８５５で、現役世代に比べて所得が少ない高齢者世帯の増加に伴い過去最大となった。当初所得から税金や社会保険料を控除し、社会保障給付を加えた再分配後の係数は０．３８２５で、１９９９年以降、横ばいで推移している。

ジニ係数は０～１の間の数値で示し、１に近いほど格差が大きい。調査は１９６２年以降おおむね３年ごとに実施。今回は２３年７～８月に７４３０世帯を対象に行い、回収率は４０．４％だった。前回はコロナ禍の影響で１年遅れの２１年に実施した。

当初所得のジニ係数は前回比０．０１５５ポイントの増。再分配後は０．００１２ポイント増加した。再分配による改善度は１．６ポイント増の３４．７％となり、同省は「社会保障・税の再分配機能に一定の効果があった」と評価した。

１世帯当たりの平均当初所得は３８４万８０００円、再分配後の所得は４６７万７０００円だった。

厚生労働省＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]