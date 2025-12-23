情報漏えいの警部補を懲戒免職＝ナチュラルに、上司ら１０人超処分―警視庁

Newsfrom Japan

国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏らしたとして、警視庁暴力団対策課警部補の神保大輔容疑者（４３）が地方公務員法（守秘義務）違反容疑で逮捕された事件で、警視庁は２３日、同容疑者を懲戒免職処分にした。監督責任を問い、当時の上司ら１０人超も処分した。

東京地検は同日、同法違反罪で神保容疑者を起訴した。

起訴状などによると、神保容疑者は４～５月、同庁がナチュラルの関係先に設置した捜査用カメラ計６台の画角などが分かる画像を漏えい。７月２９日にもメンバーの名前、肩書、立ち寄り先と捜査用カメラの設置場所２３カ所のリストをナチュラル側に提供したとされる。

神保容疑者はナチュラルが独自に開発した秘匿性の高いアプリを自身のスマートフォンに入れており、アプリ経由で情報を漏えいしたという。

警視庁は、当時直属の上司だった係長を戒告の懲戒処分とした。また、当時の暴力団対策課長ら１０人を訓戒や注意、組織犯罪対策部参事官を口頭厳重注意とした。結果の重大性から監督責任を重く捉えた。

同庁は再発防止策として、情報収集のようなリスクが高い業務に従事する捜査員の適格性を確認する。担当捜査員として選任後も、継続的にチェックする。

神保容疑者宅の家宅捜索で見つかった現金約９００万円については、情報漏えいの見返りだった可能性も視野に引き続き慎重に調べる。

菅潤一郎警務部参事官の話 警察職員としてあるまじき行為であり厳正に処分した。

警視庁本部庁舎

