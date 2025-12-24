男子プロゴルフの尾崎将司さん死去、７８歳＝ツアー最多９４勝、賞金王１２度―「ＡＯＮ」時代の第一人者

Newsfrom Japan

男子プロゴルフの日本ツアーで通算最多の９４勝を挙げ、「ジャンボ」の愛称で人気を博した尾崎将司（おざき・まさし）さんが２３日午後３時２１分、Ｓ状結腸がんのため死去した。７８歳だった。徳島県出身。葬儀は近親者で行い、後日お別れの会を開催する。

高校野球の投手として活躍し、徳島県海南高のエースで出場した１９６４年選抜大会で優勝。６５年にプロ野球西鉄（現西武）に入団したが、ほとんど成績を残せずに実働３年で退団し、ゴルフ選手に転身した。

７０年にプロテスト合格を果たすと、翌７１年は日本プロ選手権で初優勝。ツアー制度が始まった７３年に５勝を挙げて賞金王に。８０年代前半に不調の時期があったが、９８年までに１２度の賞金王タイトルを獲得し、長くゴルフ界の第一人者として君臨した。豪快なスイングと群を抜く飛距離でファンを集め、７０年代から８０年代にかけては青木功、中嶋常幸両プロと共に「ＡＯＮ」時代と呼ばれる隆盛期を築いた。

５０歳を超えてもレギュラーツアーに出場し続け、２００２年に５５歳７カ月の最年長記録で優勝。１３年には６６歳で「６２」のスコアをマークし、年齢以下の打数で回るエージシュートをレギュラーツアーで初めて達成した。

ツアー外の試合を含めると通算１１３勝。１０年には世界ゴルフ殿堂入りを果たした。１９年を最後にツアー出場はなく、海外メジャーを制した女子の笹生優花、西郷真央ら後進の指導に尽力していた。弟の健夫さん、直道さんもトッププロとして活躍した。

尾崎将司さん

日本オープン選手権で同組でのラウンド前、撮影に応じる（左から）中嶋常幸、青木功、尾崎将司＝２０１２年１０月１１日、沖縄・那覇ＧＣ

