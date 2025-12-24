冬ボーナス、初の１００万円超え＝製造業けん引、４年連続増―経団連集計

Newsfrom Japan

経団連が２４日発表した大手企業の２０２５年冬のボーナス妥結結果によると、平均額は前年比８．５７％増の１００万４８４１円と、４年連続で増加した。製造業がけん引し、比較可能な１９８１年以降で初の１００万円超え。過去最高だったコロナ禍前の２０１９年（９５万１４１１円）を６年ぶりに上回った。

伸び率は２２年（８．９２％）に次ぐ高水準だった。経団連の担当者は「製造業を中心に好業績を反映させた結果が出た」と説明。「夏に続き過去最高。賃上げの力強いモメンタム（勢い）定着が確認できた」との見方を示した。

製造業は１０．０９％増の１０５万６９６６円。石油（１８．８８％増）、自動車（１７．２５％増）、化学（１２．２５％増）の伸びが目立った。

非製造業は５．７８％増の８９万６４９５円。商業（１４．７２％増）、鉄道（９．１４％増）が伸びた。

調査は原則として従業員５００人以上の企業を対象に行い、２２業種１６４社（約９７．３万人分）の回答を集計した。

経団連会館＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]