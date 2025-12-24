サッポロＨＤ、不動産事業を売却＝ＫＫＲ陣営に、４７７０億円

Newsfrom Japan

サッポロホールディングス（ＨＤ）は２４日、不動産事業を手掛ける子会社を、米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）と香港の投資会社ＰＡＧによる陣営に売却すると発表した。売却額は４７７０億円。強みを持つビールなど酒類事業に経営資源を集中し、国内外での成長力を高めるのが狙い。これに伴い来年７月に社名を「サッポロビール」へと変更する。

ＫＫＲとＰＡＧの合同会社に、サッポログループの不動産事業を手掛けるサッポロ不動産開発（ＳＲＥ）の全株式を２０２６年６月から２９年６月にかけて段階的に売却する。合同会社は２６年６月時点でＳＲＥの議決権の５１％を保有する。ＳＲＥの保有資産の大半はファンド側に移るが、東京・恵比寿の商業施設「恵比寿ガーデンプレイス」の活用方法はサッポロ側の意向も踏まえて決める。

サッポロホールディングスのロゴマーク

