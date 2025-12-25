茨城で鳥インフル＝今季最大の９７万羽殺処分

Newsfrom Japan

茨城県は２５日、城里町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。飼育されている採卵鶏約９７万羽を殺処分する予定で、今季では全国最大規模となる。養鶏場での鳥インフルエンザ発生は同県では今季初。全国では１０例目で、殺処分対象数は計約３６５万羽に膨らんだ。

県によると、養鶏場から２４日午前に「鶏がまとまって死んでいる」と家畜保健衛生所に通報があった。簡易検査で陽性と判明し、遺伝子検査の結果、感染が確認された。

鳥インフルエンザが大流行した２０２２年秋から２３年春のシーズンには、２６道県で８４例が確認された。殺処分数は過去最多の約１７７１万羽に上り、卵不足による価格高騰は「エッグショック」と呼ばれた。

今季も卵の価格は高騰しており、ＪＡ全農たまごが２５日発表した鶏卵の卸値は１キロ当たりの基準値（Ｍサイズ、東京地区）で３４５円となった。２３年３～６月に記録した最高値３５０円に迫る水準で、今年１１月１８日から同じ金額で高止まりが続いている。

茨城県庁＝水戸市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]