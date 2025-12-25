女性インフルエンサーを在宅起訴＝法人税など１．５億円脱税―東京地検

Newsfrom Japan

法人税など計約１億５７００万円を脱税したとして、東京地検特捜部は２５日、法人税法違反などの罪で、広告会社「Ｓｏｌａｒｉｅ」（東京都渋谷区）の黒木麗香社長（３７）を在宅起訴し、法人としての同社を起訴した。同法違反ほう助などの罪で、男性会社役員２人も在宅起訴した。

黒木社長は「宮崎麗果」というインフルエンサーとして活動しており、インスタグラムのフォロワー数は約５０万人。広告代理店から依頼を受け、インスタグラムで化粧品などを紹介すると、広告料が同社に入る仕組みだという。

起訴状によると、黒木社長は架空の業務委託費を計上する手口で、２０２１年１月期と２４年１月期までの２年間に計約４億９６００万円の所得を隠し、法人税など計約１億２６００万円を脱税。２２年２月～昨年１月、消費税など計約３１００万円を脱税したなどとされる。

関係者によると、黒木社長は男性会社役員らに虚偽の領収書作成を依頼していた。脱税で得た資金は同社の事業費用に充てたという。

黒木社長は自身のインスタグラムで「深く反省している。必要な修正申告および納税に速やかに対応する」とコメントした。

「宮崎麗果」として活動する黒木麗香氏（同氏の公式サイトより）

