ガザで「平和教育」を＝イスラエル大使、日本に期待

Newsfrom Japan

イスラエルのコーヘン駐日大使は２５日、東京都内で時事通信のインタビューに応じ、パレスチナ自治区ガザ復興への日本の関与を巡り、イスラエルへの攻撃を防ぐことにつながる「次世代向け平和教育」に期待していると述べた。日本政府はイスラエル南部でガザの停戦監視や人道支援の調整を担う「民間軍事調整センター（ＣＭＣＣ）」に人員を派遣する方針だ。

コーヘン氏は「パレスチナ（の学校）では平和教育が欠如し、憎しみやユダヤ人殺害を説いている」と主張。日本は世界中で平和教育に携わった実績があると強調した。インフラ復興への貢献も歓迎すると語った。

イスラエルは新たにＮＧＯの登録制度を設け、多くの国際ＮＧＯがガザでの支援活動を認められなくなった。これに関連し、コーヘン氏は「日本は政治色が強くない」と指摘し、「政治的な偏向」がなければ日本のＮＧＯはガザで活動できるという認識を示した。

トランプ米政権が推進するガザ和平計画では今後、治安維持やイスラム組織ハマスの武装解除を担う国際安定化部隊（ＩＳＦ）が組織される。イスラエルを非難するトルコが参加に意欲を示しているが、コーヘン氏はトルコを念頭に「ハマスを支援する国」の参加は認めないと述べた。

インタビュー取材に応じるイスラエルのコーヘン駐日大使＝２５日、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]