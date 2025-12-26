国債発行総額１８０．７兆円＝新規国債、５年ぶり増加―来年度計画

Newsfrom Japan

財務省は２６日、２０２６年度の国債発行計画を発表した。発行総額は２５年度当初と比べて３兆８３５２億円増の１８０兆６９２０億円となった。一般会計の財源不足を補う新規国債発行額は９３６９億円多い２９兆５８４０億円で、当初ベースでは５年ぶりに増加した。

新規国債のうち、建設国債は６兆７１６０億円、赤字国債は２２兆８６８０億円。過去に発行した国債の償還に充てる借換債は、４６４５億円減の１３５兆７５８６億円で全体の７割超を占める。財政投融資事業の財源となる財投債は１３兆円。

市場関係者が注目する入札方式による定期的な国債発行額（カレンダーベース市中発行額）は、３兆８０００億円減の１６８兆５０００億円。年限別では、償還期間が１０年を超える超長期債を減額する。また、金利上昇を背景に売れ行きが好調な個人向け国債は増額し、５兆９０００億円の発行を見込む。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]