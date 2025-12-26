トケマッチ元代表ら２人逮捕＝腕時計シェア、被害２８億円超か―売却し暗号資産購入・警視庁

Newsfrom Japan

高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」を巡り、所有者から預かる名目で時計をだまし取ったとして、警視庁捜査２課は２６日、詐欺容疑で、逃亡先のアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）から帰国した運営会社「ネオリバース」（大阪市中央区、解散）元代表で住所、職業不詳福原敬済容疑者（４４）＝国際手配＝ら２人を逮捕した。認否は明らかにしていない。

同課などによると、福原容疑者らは２０２１年１月から高級腕時計を保有するオーナーから時計を預かって預託料を払い、利用者に定額でレンタルするサービスを展開。同年３月～２３年１２月ごろ、２０～８０代の男女約６５０人から約１７００本（時価総額２８億円相当以上）の時計をだまし取ったとみられる。

うち約１３００本を、東京や大阪など複数都府県にある買い取り店など約１１０店で売却しており、同課は得た金の一部で暗号資産を購入したり、オンラインカジノの口座に入金したりしていたとみて全容解明を進める。

ほかに逮捕されたのは同社元社員中山大志容疑者（４４）＝大阪市平野区瓜破西。

２人の逮捕容疑は、同社のホームページに「預託することで毎月の安定した収益を得ることができる」などとうその内容を掲示し、２３年８月ごろ、東京都内の３０代男性から腕時計１５本（時価合計約１８００万円相当）を詐取した疑い。

福原容疑者は同年１１月、会社関係者に「１２月末に事業を停止する」と連絡したが、その後も景品付きのキャンペーンなどを行って集中的に時計の預託本数を増やしたという。

同容疑者は昨年１月３１日、サービス終了と法人解散を発表した当日にＵＡＥのドバイに向け出国した。同３月、国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）を通じて国際手配され、旅券は翌月に失効。その後、現地で身柄を確保されたという。

同容疑者とともに出国し、国際手配されている元社員永田大輔容疑者（４０）は現在も逃亡中。

逮捕された「ネオリバース」元代表の福原敬済容疑者＝２６日午後、成田空港

