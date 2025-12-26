ＷＢＣ代表に大谷ら＝８人発表、菊池や伊藤も―侍ジャパン

Newsfrom Japan

来年３月に開催される野球の国・地域別対抗戦、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇に挑む日本代表「侍ジャパン」のメンバー８人が２６日、先行して発表され、米大リーグから大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）の３人、日本プロ野球からは伊藤大海（日本ハム）ら５人が選ばれた。

今回発表されたのは、投打の「二刀流」で活躍する大谷を含めていずれも投手。メジャー組では菊池が初、松井は３度目のＷＢＣ代表選出となった。国内組では大勢（巨人）、石井大智（阪神）、平良海馬（西武）、種市篤暉（ロッテ）が名を連ねた。

井端弘和監督は東京都内で取材に応じ、大リーグから選出された３人について「当然、力のある選手。その力を十分発揮してもらえればいい」と述べた。残りのメンバーは来年１月中旬に発表する見通しを示した。

大谷翔平選手（ＡＦＰ時事）

侍ジャパンのメンバーを一部発表した井端監督＝２６日、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]