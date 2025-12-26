川重を２．５カ月指名停止＝検査不正横行か―潜水艦の燃費データ改ざん・防衛省

Newsfrom Japan

防衛省は２６日、海上自衛隊の潜水艦エンジンの燃費性能に関する一部検査データを改ざんしたとして、製造元の川崎重工業に対し、同日から来年３月１１日までの２．５カ月間の指名停止処分を決めたと発表した。検査不正は長期間にわたって横行していたという。

防衛省によると、検査不正があったのは１９８８～２０２１年までに製造され、同省に納入された潜水艦３３隻分のエンジンの全てとみられる。海自が現在保有する潜水艦全２４隻のエンジンが同社製といい、直近に納入された１隻を除く２３隻で不正があった。

エンジン組み立て後、陸上で実施する試運転の際に同省が求める仕様や数値に合うようデータが改ざんされていた。同省は「潜水艦の安全性や性能に影響はない」としている。

指名停止の期間は同社から自己申告があったことから、同省の内規に基づき、申告がなかった場合の半分に当たる２．５カ月間とした。同省は「債務不履行があった」として同社に返還請求を行う方針で、金額は今後算定する。

海上自衛隊の潜水艦「そうりゅう」。検査不正のあった川崎重工業製のディーゼルエンジンなどを動力とする（海自ホームページより）

防衛省＝東京都新宿区

