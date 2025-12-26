工場に刃物男、１５人けが＝殺人未遂容疑で逮捕―静岡・三島

Newsfrom Japan

２６日午後４時２５分ごろ、静岡県三島市南二日町のタイヤ大手「横浜ゴム」三島工場で、「刃物で刺された。液体がまかれた」と１１０番があった。消防によると、２０～５０代の男性１５人がけがをしたが、全員意識があるという。

県警は同市中、無職小山雅貴容疑者（３８）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。けが人の容体確認や、動機の解明などを急ぐ。

逮捕容疑は同日午後４時ごろ、工場内で刃物のようなもので男性（２８）を刺した疑い。

県警によると、１１０番をしたのは工場関係者で、警察官が駆け付けたとき、小山容疑者はすでに工場の従業員に取り押さえられた状態だった。

工場付近で販売業を営む５０代の男性は「聞いたことがなく物騒だ」と不安そうに話した。近くの飲食店で働く２０代の女性は「工場の従業員に飲み会でよく使ってもらっている。怖い」と声を震わせた。

三島工場はＪＲ三島駅から南東約２．３キロの住宅街にある。同社のホームページによると、乗用車用のタイヤなどを生産し、従業員数は９８７人（２０２４年１２月）。工場の担当者は取材に「何も答えられない」と話している。

