「食費増」、回数減らす人も＝困窮する若者、ＮＰＯアンケート―「早急に支援拡充を」

物価高が続く中、困窮する若者の７６％が昨年よりも食費が増加し、食事の回数や量を減らした人もいることが２７日、ＮＰＯ法人のアンケートで分かった。担当者は国などに対し「物価高に対応した食料支援を早急に拡充してほしい」と訴えている。

調査は１１月、困窮する若者を支援する認定ＮＰＯ法人「Ｄ×Ｐ」（大阪市）が、運営するＬＩＮＥ相談の利用者を対象に実施。４４０人（平均２１．３歳）から有効回答を得た。

昨年より支出額が増えた項目（複数回答）は「食費」が最多で、１カ月当たりでも「増加した」が７６．０％に上った。「変わらない」「減少した」とも約６．０％だった。

食費が増加したと答えた人の対応策（複数回答）は、「安い食材を探す」が最も多く６３．７％で、「量や回数を減らす」（４３．０％）、「仕事を増やした」（３２．０％）が続いた。キャッシングサービスや消費者金融などを利用したという回答も目立った。

自由記述欄には、「コメも高くカップ麺に頼るしかなく、食べ続けていたら体調を崩した」（２０歳女性）との切実な声が寄せられた。「どの食材も高いのに手取りが物価に見合っていない」（１９歳女性）などの意見もあった。

同法人の今井紀明理事長は「物価が上がる中でも奨学金の給付額や手取りは変わらず、食費を削らざるを得ないのは深刻な状況。国や自治体は食料支援を早急に拡充してほしい」と話している。

アンケート結果を説明する認定ＮＰＯ法人「Ｄ×Ｐ」の今井紀明理事長＝１５日、東京都千代田区

