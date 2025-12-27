関越道で６７台絡む事故＝２人死亡、２６人重軽傷―一部通行止め続く・群馬

Newsfrom Japan

２６日午後７時半ごろ、群馬県みなかみ町の関越自動車道水上インターチェンジ（ＩＣ）付近の下り線で、トラックと乗用車計６７台が絡む多重事故が起きた。うち２０台が炎上し、女性１人を含む２人が死亡。５人が重傷、２１人が軽傷を負った。県警高速道路交通警察隊は、路面凍結によりスリップした可能性があるとみて、詳しい事故原因などを調べる。

同隊によると、死亡した女性は東京都調布市の無職脇田美雪さん（７７）で、家族が運転する乗用車の後部座席に乗っていた。もう１人は２７日午前、大型貨物車の運転席から発見。身元確認を進めている。

現場付近は片側２車線の緩やかな左カーブで、最初に単独事故で横向きに止まった中型トラックに大型トラックが衝突。回避しようとした後続車が約３００メートルの範囲で追突するなどして、後方の１台から出火し、付近の車両に延焼した。雪の影響で、２６日午前から時速５０キロの速度規制がかかっていたという。

この影響で、関越道は同日午後８時すぎから湯沢ＩＣ―月夜野ＩＣ間の上下線が通行止めとなった。ＮＥＸＣＯ東日本新潟支社によると、解除の見通しは立っておらず、上信越道などへの迂回（うかい）を呼び掛けている。

関越自動車道水上インターチェンジ付近の下り線で発生した多重事故現場（ＮＥＸＣＯ東日本新潟支社提供）

