佳子さま、３１歳に＝平和への思い強める

Newsfrom Japan

秋篠宮家の次女佳子さまは２９日、３１歳の誕生日を迎えられた。戦後８０年の今年は、７月に東京都内で広島の原爆被害を伝える企画展をご一家４人で見学し、８月には紀子さまと広島を訪れ原爆死没者を慰霊。宮内庁によると、戦争の話を振り返り、世界各地の争いによる苦しみを考えることの大切さを改めて感じ、平和への思いを一層強くした。

今年も国内外で多くの公的活動に臨み、人々と交流した。４月に石川県輪島市を訪れ、能登半島地震で被災した漆芸家と面会し、輪島塗の仮設工房を訪問。同県の伝統工芸の魅力を改めて感じ、深い感銘を受けた。

６月には、日本との外交関係樹立１３０周年に当たり、ブラジルを公式訪問。今年を契機に、両国の友好関係がさらに深まることを願っている。

弟の悠仁さまは４月に筑波大に入学し、９月に成年式に臨んだ。熱心に勉学に励んでいた悠仁さまを応援し、大学で以前から興味を持つ分野を学んでいることをうれしく思い、幸せに過ごせるよう心から願っている。

１１月の東京デフリンピックでは、ご一家で開会式に、単独で閉会式に出席。テニスなどの競技を観戦し、世界各地の手話や国際手話を通じて交流した。引き続き、誰もが安心して暮らせ、幅広い選択肢を持てる社会になることを願って活動し、全日本ろうあ連盟の非常勤嘱託職員として、週２回程度の出勤も続けている。

赤坂御用地内を散策される秋篠宮家の次女佳子さま＝５日、東京都港区（宮内庁提供）

３１歳の誕生日を前に、写真撮影に臨まれる秋篠宮家の次女佳子さま＝５日、東京都港区の赤坂御用地（宮内庁提供）

赤坂御用地内を散策し、インスタントカメラで写真を撮られる秋篠宮家の次女佳子さま＝５日、東京都港区（宮内庁提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]