指紋や血痕遺留も犯人特定できず＝現場への侵入事案、風化の懸念―世田谷一家殺害２５年・警視庁

東京都世田谷区上祖師谷の住宅で２０００年１２月、宮沢みきおさん＝当時（４４）＝一家４人が殺害された事件は３０日で発生から２５年となった。現場には指紋や血液、凶器など多数の物証が残されていたが犯人の特定には至っていない。現場の住宅では若者による侵入事案などがたびたび発生。風化も懸念されるが、各地で長期未解決事件の摘発が相次いでおり、警視庁も捜査に全力を挙げている。

事件は同月３０日深夜から３１日未明にかけて発生。宮沢さんは十数カ所を、妻の泰子さん＝同（４１）＝と長女にいなちゃん＝同（８）＝は数十カ所を包丁で刺され、長男の礼君＝同（６）＝は首を絞められ殺害された。たんすの引き出しなどが物色され、現金十数万円が奪われていた。

現場には指紋や足跡のほか、１０カ所以上にＡ型の血液が残され、ＤＮＡ型も検出。黒色ジャンパーやラグランシャツ、手袋にヒップバッグなども遺留されていた。当初は早期解決が見込まれたが、一家に目立ったトラブルは確認されず、子どもを含む家族全員を殺害した動機なども不明なままだ。

警視庁はこれまでに延べ約２９万８３００人の捜査員を投入。寄せられた計約１万４７００件に上る情報を一つ一つつぶしてきた。だが情報提供は年々減少しており、２４年は１８４件にとどまった。

事件現場と知らず、現場家屋を囲むフェンスに落書きしたり、「肝試し感覚」で敷地内に侵入したりして、それぞれ高校生が書類送検される事案も発生。今月も、窓ガラスが割られ、何者かが室内に侵入した形跡が確認されている。

同庁でも事件発生以降に入庁した警察官が大半を占めるようになり、未解決事件を扱う捜査１課特命捜査対策室の捜査員が、警察学校や各警察署を回って講義。事件概要や容疑者の特徴を印字した名刺サイズの資料を全職員に配布しているほか、各所属で使うビデオ教材もこれまでに３回改訂するなどして風化防止を図っている。

今年に入り、２６年前に発生した名古屋市西区の主婦殺害事件や、川崎市で遺体が見つかった２２年前の元同僚殺害事件で、容疑者逮捕が相次いだ。

「未解決のまま２５年が経過しようとしている事実を重く受け止めている。必ず犯人を検挙するという強い信念で捜査していく」。警視庁の岡部誠幸捜査１課長は決意を新たにした。

殺害された宮沢みきおさん一家（遺族提供）

世田谷一家殺害事件の遺留品と同じラグランシャツや帽子など。発生から２５年となるのを前に警視庁が公開した＝９日、東京都千代田区

世田谷一家殺害事件の現場。フェンスで覆われ、周囲には雑草が生い茂っている＝１３日、東京都世田谷区

