不破哲三さん死去、９５歳＝共産前議長、「現実路線」確立

共産党の理論的支柱の一人として、党の「現実・柔軟路線」を確立した不破哲三（ふわ・てつぞう、本名上田建二郎＝うえだ・けんじろう）前議長が３０日午後１時２０分、急性心不全のため東京都内の病院で死去した。９５歳だった。

葬儀は家族葬で行われる。喪主は長女の上田千加子（ちかこ）さん。党葬を後日行う予定。

２００３年に政界を引退、０６年には党中央委員会議長も退いたが、党の中央委員と常任幹部会委員の要職にはとどまるなど、党内に強い影響力を保持した。２４年１月に中央委員を外れ名誉役員となった。現在の田村智子委員長は不破氏の路線を引き継いでおり、党運営の方向性に大きな変更はないとみられる。

１９３０年１月生まれ。東京都出身。旧制一高在学中に共産党に入党。東大理学部を卒業し、鉄鋼労連（現基幹労連）書記を経て、党本部に勤務した。６９年の衆院選で旧東京６区から初当選し、当選１１回。７０年には４０歳で新設の党書記局長に抜てきされ、当時委員長だった宮本顕治氏（故人）を理論面で支えた。「共産党のプリンス」と呼ばれた。

８２年に党幹部会委員長、００年に議長に就任。政界引退後も、０４年１月の党綱領全面改定では主導的役割を果たし、天皇制や自衛隊を当面容認する現実路線を打ち出した。０４年９月に党の社会科学研究所長に就任。０６年の党大会で高齢などを理由に議長を退任した。

不破哲三さん

記者会見する共産党の不破哲三前議長＝２０１０年３月、国会内

