能登地震２年、悲しみ「一緒に乗り越える」＝輪島で追悼式、冥福祈る

能登半島地震は１日、発生から２年を迎えた。死者は災害関連死を含め６９８人に上る。被害の爪痕が残る石川県輪島市では同日、雪が断続的に降る中、犠牲者追悼式が開かれた。会場では発生時刻の午後４時１０分に合わせ、鎮魂の祈りがささげられた。

追悼式では２０２４年９月の豪雨の犠牲者も弔われた。馳浩知事は式辞で「全ての英知を結集させ、能登の皆さまと共に『創造的復興』への歩みを着実に前進させていく」と述べた。来賓として赤間二郎防災担当相や岸田文雄元首相が出席した。

その後、遺族代表として、地震で自宅が全壊し、豪雨で姉を亡くした輪島市の中山真さん（２９）があいさつ。深い悲しみの中、姉に背中を押されたような気持ちで地元災害ＦＭのパーソナリティーとして活動し始めたことに触れ、「私と同じく大切な人を亡くした悲しみを抱える方に、『あなたと一緒に乗り越えるよ』と寄り添いたい」と誓った。

会場では午後４時１０分、遺族２３４人を含む参列者３３７人が１分間の黙とうをささげた。金沢市の高倉佳子さん（５９）は地震発生から約１カ月後、がんで闘病中だった母瀬戸きみ子さん＝当時（７９）＝を災害関連死で亡くした。「母の料理をもう一度食べたい」との思いを胸に参列した。

昨年の追悼式は「静かにしていよう」と考え参列を見送ったが、今年は「２年がたち気持ちに余裕ができた」として夫義央さん（６４）と共に出席。高倉さんは天国にいる母に対し「もっと教えてほしいことがあった。復興する様子をゆっくり見守っていてほしい」と語り掛けていた。

犠牲者追悼式の会場に設けられた祭壇＝１日午後、石川県輪島市

犠牲者追悼式で黙とうする参列者＝１日午後、石川県輪島市

追悼式で、遺族を代表してあいさつする中山真さん＝１日午後、石川県輪島市

