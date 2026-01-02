天皇陛下「穏やかで良い年に」＝新年一般参賀、悠仁さま初出席―皇居

Newsfrom Japan

新年一般参賀が２日、皇居で行われた。天皇、皇后両陛下は上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻ら皇族方と並んで宮殿・長和殿のベランダに立ち、参賀者に手を振って応えられた。昨年９月に成年式を終えた秋篠宮家の長男悠仁さま＝筑波大１年＝は初めて出席した。

天皇陛下はあいさつで、昨年も地震や大雨、林野火災などの災害が各地で起きたとし、「多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています」と述べた。その上で「いろいろと大変なこともあるかと思いますが、本年が皆さんにとって穏やかで良い年となるよう願っております」と語り掛けた。

悠仁さまは午前と午後の計５回全てに臨み、参賀者ににこやかに手を振った。上皇ご夫妻は午前中の３回に出席し、祝賀に応えた。

宮内庁は昨年から参賀者の人数を制限せず、希望者が入れる形に戻しており、今回は約６万人が訪れた。

新年一般参賀に訪れた人たちに手を振られる天皇、皇后両陛下と長女愛子さま、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻と次女佳子さま、長男悠仁さま＝２日午前、皇居

新年一般参賀に訪れた人たちに手を振られる秋篠宮家の長男悠仁さま＝２日午前、皇居

新年一般参賀に訪れた人たちに手を振られる天皇、皇后両陛下と上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻ら皇族方＝２日午前、皇居

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]