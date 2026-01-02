【動画】「平穏な年に」「今年も頑張る」　　被災者ら、思い新たに　能登半島地震２年

Newsfrom Japan

能登半島地震発生から２年となった１日、被災地では住民らが復興への思いを新たにした。「平穏な年に」「今年も頑張るからね」。甚大な被害が出た石川県珠洲、輪島両市では雪が断続的に降る中、被災者らが新年への希望や亡き人への思いを胸に一歩を踏み出した。

地震で妻子４人を亡くした大間圭介さん（４３）は午前９時半ごろ、珠洲市仁江町にある被災現場の妻の実家を訪れた。花束を手向け、家族が好きだったお菓子や飲み物を供えると「また今年も頑張るからね」と涙を流しながら手を合わせた。

訪問は、昨年の元日に続き１年ぶり。大間さんは「家族を失った特別な日。当時を思い出してつらくなるが、ここに来て改めてこれからも大切に生きないといけないとも感じる」と前を向いた。【時事通信映像センター】

Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved.