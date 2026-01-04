北朝鮮、日本海に弾道ミサイル＝変則軌道か、ＥＥＺ外に数発

Newsfrom Japan

【ソウル時事】韓国軍によると、北朝鮮は４日午前７時５０分ごろ、平壌付近から日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射した。日本の防衛省も北朝鮮から少なくとも２発の弾道ミサイルが発射され、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外に落下したとみられると発表した。

同省によると、２発は最高高度約５０キロで、約９００～９５０キロ飛行。いずれも変則軌道の可能性があり、詳細を分析している。船舶や航空機への被害は確認されていないという。

小泉進次郎防衛相は記者団に「一連の北朝鮮の行動はわが国、地域および国際社会の平和と安全を脅かすものだ」と非難。日本政府は中国・北京の大使館ルートを通じ北朝鮮に厳重に抗議した。

高市早苗首相は関係省庁に対し、情報収集や分析に全力を挙げ、国民に迅速な情報提供を行うよう指示した。首相公邸に秘書官を集め、対応を協議した。

北朝鮮による弾道ミサイル発射は昨年１１月７日に短距離弾を撃って以来。韓国の李在明大統領は４日から訪中し、５日には習近平国家主席と会談する。北朝鮮には、中韓首脳会談で核・ミサイル問題が議題となるのをけん制する意図がありそうだ。

記者団の取材に応じる小泉進次郎防衛相（左）＝４日午前、防衛省

