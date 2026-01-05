資産平均３０８２万円＝１億円超は８人―昨夏当選参院議員

Newsfrom Japan

２０２５年７月の参院選で当選した議員１２５人の資産等報告書が５日、公開された。国会議員資産公開法に基づく。時事通信の集計によると、資産額の平均は３０８２万円（１万円未満は四捨五入、以下同じ）。３年前の前回公開日と比べて５４７万円増えた。１億円超の資産を有する議員が８人で前回（４人）から倍増した。

資産額トップは自民党の古川俊治氏（埼玉選挙区）で５億８８５０万円。２位は国民民主党の原田秀一氏（香川選挙区）の４億３９２３万円だった。いずれも多額の有価証券を保有している。以下、チームみらいの安野貴博党首（比例代表）、日本保守党の百田尚樹代表（同）、自民の酒井庸行氏（愛知選挙区）などと続いた。

資産額平均のうち、土地と建物（いずれも固定資産税の課税標準額）を合わせた不動産は１３７９万円。定期預金や有価証券（株券を除く）など金融資産は１７０２万円だった。資産額「ゼロ」は自民の橋本聖子氏、立憲民主党の蓮舫氏ら２０人だった。

政党別平均は、自民４１５８万円▽立民１６０９万円▽国民民主４２５１万円▽公明党９９０万円▽日本維新の会１６４８万円▽参政党５５５万円▽共産党１６５５万円▽れいわ新選組５１１万円▽日本保守党１億４７０７万円▽社民党３７１６万円▽みらい３億６０９８万円―だった。社民はラサール石井氏、みらいは安野氏の各１人。

資産公開制度は１９９３年に始まった。各議員が今回提出した資産等報告書には任期開始日である２０２５年７月２９日時点で本人が保有する資産が記載されている。

国会議事堂＝２０２５年７月３日、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]