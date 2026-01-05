前橋市長選告示、５人の争い＝ホテル問題、前職への評価争点

Newsfrom Japan

前市長の辞職に伴う前橋市長選が５日に告示され、再選を目指す前職の小川晶氏（４３）ら無所属５人による争いが確定した。当時部下だった既婚の男性職員とラブホテルに通っていた問題で辞職した小川氏への評価が争点。投開票は１２日。１１日の「はたちのつどい」と重ならないよう異例の月曜祝日となる。

立候補したのは届け出順に、新人で元群馬県みどり市議の海老根篤氏（７８）、新人で元前橋市議の店橋世津子氏（６４）＝共産推薦、小川氏、新人で弁護士の丸山彬氏（４０）、新人で農業の高橋聡哉氏（６６）の５人。

候補者らはそれぞれ、第一声の演説を行った。小川氏は、ホテル問題を謝罪した上で「みんなで前橋の未来をつくっていこう」と強調。市議会の自民党系２会派や群馬県の山本一太知事の支援を受ける丸山氏は「信頼される新しいリーダーが（市を）立て直す必要がある」と、小川氏を批判する姿勢を明確にした。店橋氏は、中心市街地再開発事業の見直しを掲げ、「暮らし、福祉最優先の前橋をつくりたい」と訴えた。

小川氏は２０２４年２月の市長選で初当選した。２５年９月にホテル問題が発覚し、「男女の関係はないが、誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪。当初は続投する構えだったが、市議会の７会派が不信任決議案を提出する方針を決めたことを受け、同１１月に辞職した。

