東京株大幅高、終値５万１８３２円＝ＡＩ成長期待根強く―大発会

東京株式市場は５日、２０２６年最初の取引「大発会」を迎え、日経平均株価は一時、前年末比１７００円近く上昇した。人工知能（ＡＩ）関連企業の成長期待が根強く、半導体などの大型株を中心に買いが広がった。終値は１４９３円３２銭高の５万１８３２円８０銭だった。

前週末の米国市場でＡＩ関連銘柄に買いが入った流れを引き継いだ。「海外勢が日本市場に新規資金を振り向けている」（銀行系証券）とみられ、買いの勢いが加速。日経平均が約２カ月ぶりに５万２０００円を上回る場面もあった。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の終値は６８．５５ポイント高の３４７７．５２と、史上最高値を更新した。

米国が南米ベネズエラを攻撃した影響は限定的だった。ただ、市場には「台湾問題に影響する可能性がある」（同）と警戒ムードも漂う。「原油価格や為替相場を通じた影響を注視したい」（大手証券）などの声が上がっていた。

今年最初の取引で大幅上昇した日経平均株価を示すモニター＝５日午後、東京都中央区

今年最初の取引で大幅上昇した日経平均株価（左）と長期金利を示すモニター＝５日午後、東京都中央区

