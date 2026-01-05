税収格差の是正「成長を阻害」＝子育て支援策の成果強調―小池都知事

Newsfrom Japan

東京都の小池百合子知事は５日、時事通信のインタビューに応じ、都に集中する地方税収の偏在を是正する政府・与党の方針について、「地方自治を否定するもので東京の成長を阻害する。国益を損なう」と批判した。子育て支援策に関しては「成果が出てきている」と述べ、継続して実施する方針を明らかにした。

昨年末に決定した２０２６年度与党税制改正大綱には、都に偏在する法人事業税や固定資産税の一部を是正する方針が示された。小池氏は「『オール東京』で、国に対して問題点を指摘したい。この不合理さを国民や、税金を支払っている都民に伝えていきたい」と訴えた。

子育て支援策を巡っては、２５年１～１０月の都内の出生数が、前年と同じ時期と比べて０．９％増えたとした。その上で、国に先駆けて実施した高校授業料や給食費の無償化に触れ、「人口減少は静かな有事。一連の政策は都民の共感をいただき、結果として人口のプラスに転じていく」と強調。「東京では（子育て支援が）地方自治として大変重要。そしてそれが日本全体に広がることにつながっていけばうれしい」と語った。

インタビューに答える東京都の小池百合子知事＝５日午後、都庁

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]